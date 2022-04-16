موجة حارة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة.. و«الأرصاد» تكشف الأسباب

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بداية من اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة، وتكون ذروة الموجة الحارة غدا الأحد، لتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني على الصحراء الغربية ما يعمل على التأثر بكتل هوائية جنوبية غربية تعمل على ارتفاع الحرارة.

العظمى في القاهرة الكبرى 30 درجة

وأضافت خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، اليوم السبت، أن ارتفاع الحرارة يبدأ من اليوم، إذ ترتفع الحرارة مقارنة بأمس بحوالي 4 درجات، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

الطقس خلال فترات النهار

ولفتت إلى أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون حارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وستكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس.

أجواء باردة خلال ساعات الليل

وأفادت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومعتدلة الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم السبت بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

القاهرة 30-17

الإسكندرية 28-14

وادي النطرون 30-16

طنطا 29-15

شبين الكوم 29-15

دمنهور 29-16

بلطيم 28-15

مطروح 24-15

السلوم 28-15

سيوة 36-14

بورسعيد 25-14

دمياط 24-15

الزقازيق 30-14

المنصورة 29-15

الإسماعيلية 30-15

السويس 30-15

العريش 24-15

رفح 23-15

رأس سدر 29-13

نخل 28-06

نويبع 29-16

طابا 28-16

كاترين 29-11

الطور 30-18

شرم الشيخ 32-21

الغردقة 34-20

مرسى علم 35-18

الفيوم 31-15

بني سويف 31-15

المنيا 34-11

أسيوط 35-12

سوهاج 36-14

قنا 36-18

الأقصر 37-18

أسوان 38-19

إدفو 38-18

أبو سمبل 37-17

الوادي الجديد 38-18

شلاتين 32-18

أبو رماد 31-17

حلايب 30-17

رأس حدربة 30-17.