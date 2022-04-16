«الأرصاد» تحذر المواطنين: غدا ذروة الموجة الحارة.. وهذا موعد انكسارها

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ البلاد تشهد في فترة الظهيرة اليوم نشاطًا للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الغربية مثل أقصى غرب البلاد مثل مطروح والسلوم وسيوة.

ذروة الموجة الحارة غدا

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، اليوم السبت، أنَّ ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد غدا.

وأوضحت أنَّ الشعور بحرارة الطقس لن يلاحظ خلال اليوم بشكل كبير، ولكن غدا الإحساس بالموجة الحارة سيكون أكبر من حيث الارتفاع في درجات الحرارة، لافتة أن نشاط الرياح يساعد على الشعور بحرارة الطقس.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة أي بارتفاع 9 درجات عن اليوم، ليكون الطقس غدا شديد الحرارة على كافة مناطق الجمهورية خلال فترات النهار.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأفادت بأنَّ الطقس في فترات الليل غدا يشهد ارتفاعًا إذ تصل الصغرى على القاهرة الكبرى لـ 22 درجة، وبالتالي لن يكون هناك شعور ملحوظ بانخفاض الحرارة في ساعات الليل.

وأشارت إلى أنَّ درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بداية من يوم الاثنين المقبل، ولكن لن يكون انخفاض ملحوظ، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 وتبدأ في الانخفاض على السواحل الشمالية الغربية.

تحذير للمواطنين بسبب الطقس

ونوهت إلى أن الانخفاض الملحوظ والملموس سيكون بداية من الثلاثاء المقبل، وتعود من جديد الأجواء الربيعية ودرجات الحرارة المنخفضة خلال فترات الليل والنهار.

ونصحت المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل «لسة الأجواء بالليل هترجع تاني تكون برد أو مائلة للبرودة، لسة شوية حافظوا على ملابسكم الشتوية خلال فترات الليل».