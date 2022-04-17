الهجرة: «اتكلم عربي» ستبرز صورة مصر الحقيقية لأبنائنا في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المعسكر السنوي لمبادرة «اتكلم عربي»، المزمع انعقاده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 لـ11 أغسطس المقبل، هدفه أن يرى الجيلين الرابع والخامس من المصريين في الخارج مع أقرانهم من الشباب المصري «مصر الحقيقية»، وذلك تحت شعار «اتكلم عربي.. وعيشها مصري».

وأضافت وزيرة الهجرة، في تصريح لـ«الوطن»، على هامش احتفالية الوزارة بحلول شهر رمضان الكريم، وعيد السعف، ضمن فعاليات «اتكلم عربي»، بإحدى المدارس الدولية بمحافظة القاهرة، أمس، وبمشاركة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الاحتفالية تسعى لعكس رسالة للعالم أجمع أنّنا «شعب واحد»، وأنّ الجميع يحتفلون مع بعضهم، وأنّنا جميعا نتقبل اختلافاتنا، مضيفة: «مصر الكبيرة، هي دايما اللي بتجمع الكل».

وأشارت مكرم، إلى أنّ المعسكر السنوي السادس «اتكلم عربي وعيشها مصري»، سيشهد العديد من الأنشطة والفعاليات والألعاب، التي ستساعد على نقل الخبرات بين المصريين بالخارج، داخل الدول المضيفة المختلفة، مضيفة أن تلك الأنشطة والفعاليات، والتي تستمر على مدار 4 أيام، ستساهم بشكل كبير في تشجيع المصريين بالخارج، على تعلم اللغة العربية والاحتفاظ بها، بطريقة ترفيهية تحفزهم على ذلك.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنّه على من يرغب الحضور في المعسكر السنوي السادس «اتكلم عربي»، التسجيل عن طريق التواصل من خلال رقم واتساب 01280811185، أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل حضور المعسكر، عبر زيارة هذا الرابط.

نقل صورة إيجابية عن مصر داخل الدول المضيفة

ونوهت مكرم، بأنّ هناك جانبا آخر لأهمية تنظيم وإطلاق المعسكرات، يتمثل في دور المصريين المشاركين بالمعسكرات، في نقل صورة إيجابية عن مصر ومعالمها وآمنا داخل الدول المضيفة، أي يكونوا بمثابة إعلام بديل بالخارج.

كما دعت وزيرة الهجرة خلال الاحتفالية، طلاب المدرسة الدولية، التي شهدت الاحتفالية، بالتسجيل للمشاركة في المعسكر السنوي السادس، كما دعتهم لدعوة أقاربهم وأصدقائهم المصريين الدارسين بالخارج، للمشاركة في المعسكر.