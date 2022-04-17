الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية ليلا.. الحرارة ستنخفض بعد غد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم، متوقعة أنَّ تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل، مع العودة مرة أخرى للأجواء الربيعية المعتدلة خلال فترة النهار وتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل.

أجواء شديدة الحرارة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نسرين فؤاد ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ درجات الحرارة على السواحل الشمالية اليوم تكون بين الـ36 درجة مئوية و37 درجة مئوية، وهي أجواء شديدة الحرارة على السواحل الشمالية، أما المناطق الموجودة بشمال وجنوب الصعيد درجات الحرارة بها تتجاوز الـ40 درجة مئوية وتصل لـ42 درجة مئوية على جنوب الصعيد، وتكون أجواء شديدة الحرارة، موضحة أن السواحل الشمالية بدءا من اليوم وغدا تبدأ تشهد انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة، وتبدأ درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية على السواحل الشمالية الغربية.

ونصحت المواطنين بعدم تغيير نوعية الملابس وارتداء الملابس الصيفية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا خلال فترات الليل، مؤكدة أنَّه يجب الحفاظ على الملابس الشتوية خلال فترات الليل، كاشفة أنَّ درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

تجنب التعرض لأشعة الشمس

ونهبت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس لأن ذلك سيحمي من ارتفاع درجات الحرارة، محذرة مرضى الجيوب الأنفية وأصحاب الحساسية الصدرية بعد التعرض للأتربة والرمال المثارة وارتداء الكمامات والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية.