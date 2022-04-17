الأرصاد تحذّر من التعرض للشمس في ساعات الذروة.. وانخفاض الرؤية على الطرق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق اليوم، بسبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما حذّرت من من التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذورة، نظرا لتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، يصاحبها كتلة هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية إلى البلاد، تؤثر على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

رياح مثيرة للرمال وانخفاض الرؤية الأفقية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الموجة شديدة الحرارة اليوم، يصاحبها رياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض نسبة الرطوبة في الجو، على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ومدن القناة والصحراء الغربية، بينما يبدأ نشاط الرياح على الصحراء الغربية، ويتقدم للداخل مع تقدم ساعات النهار، ويؤثر على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أقصى غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ درجات الحرارة تصل إلى 39 درجة، فيما تسجل السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء 38 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 38 درجة، فيما تسجل على محافظات جنوب البلاد 41 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وكشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 4 2022، وهي كما يلي:

القاهرة 39 22

الإسكندرية 38 21

وادي النطرون 38 21

طنطا 38 21

شبين الكوم 39 22

دمنهور 39 22

بلطيم 37 21

مطروح 36 19

السلوم 35 19

سيوة 39 18

بورسعيد 34 21

دمياط 34 21

الزقازيق 39 22

المنصورة 39 22

الإسماعيلية 40 21

السويس 38 21

العريش 38 21

رفح 35 20

رأس سدر 35 16

نخل 39 19

نويبع 36 20

طابا 35 20

كاترين 32 15

الطور 34 21

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 31 21

الفيوم 40 22

بني سويف 40 22

المنيا 41 23

أسيوط 41 22

سوهاج 41 23

قنا 41 24

الأقصر 42 24

أسوان 42 25

إدفو 42 25

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 42 22

شلاتين 35 19

أبو رماد 35 18

حلايب 32 19

رأس حدربة 32 19