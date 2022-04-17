سعر الدولار اليوم الأحد 17-4-2022 في البنوك

تستحوذ أسعار العملات المختلفة على اهتمام عدد كبير من القراء، ويأتي على رأس هذه العملات الدولار واليورو، حيث يتغير سعرها بين دقيقة وأخرى، وفقا لآلية العرض والطلب الموجودة في البنوك المختلفة، وسجّل الدولار استقرارا سعريا اليوم الأحد، في بداية تعاملات البنوك، عقب عدة تراجعات الأسبوع الماضي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدولار اليوم

وبيع الدولار في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، بسعر 18.38 جنيه، بينما أحتل بنك الأهلي اليوناني المركز الأول كأفضل البنوك لشراء الدولار بسعر 18.42 جنيه، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم

وجاء سعر العملة الأمريكية في مصر اليوم، في بداية التعاملات اليومية على النحو التالي:

- بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي الإسلامي 18.46 جنيه مقابل 18.38 للشراء.

- بيع في بنك البركة بـ18.46 جنيه مقابل 18.36 للشراء.

- سجل الدولار في بنك مصر سعر 18.42 جنيه للبيع مقابل 18.35 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.42 جنيه للبيع مقابل 18.35 للشراء.

- بيع الدولار ببنك كريدي أجريكول بسعر 18.44 جنيه مقابل 18.34 للشراء.

- سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي سعر 18.43 جنيه للبيع مقابل 18.33 للشراء.

أسعار العملات غير المدعومة مقابل الجنيه المصري

شهدت العملات غير المدعومة في البنوك، تذبذبا واضحا، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه المصري 0.074 جنيه.

- سعر بيع هريفينا أوكرانية 0.622 جنيه.

- سعر بيع الجنيه السوداني 0.041 جنيه.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه 0.012 جنيه.- سعر بيع الليرة التركية 1.260 جنيه.

- سعر بيع الروبل الروسي 0.228 جنيه.

- سعر بيع الدولار النيوزلندي 12.465 جنيه.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي 4.352 جنيه.