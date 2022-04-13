سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-4-2022 في البنوك المصرية

تباينت أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، إذ حاز على اهتمام كبير من المواطنين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد وسعر الدولار، وتسببت في ارتفاع سعره مقابل العملات الأخرى.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار نستعرض أسعاره اليوم الأربعاء، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، مثل البنك التجاري الدولي وبنك مصر والمصرف المتحد، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.54 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك، اليوم الأربعاء 13 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك، اليوم الأربعاء 13 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.45 جنيه للشراء، و15.55 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 13 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار سعر 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء، 13 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.45 جنيه للشراء، و15.55 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء 13 أبريل، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار نحو 18.54 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.