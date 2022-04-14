يبحث الكثيرون خلال شهر رمضان الكريم عن أسعار العملات المختلفة، ويعد الدولار من أبرز تلك العملات التي يجرى البحث عنها في البنوك وشركات الصرافة، إذ يتغير سعره بين دقيقة وأخرى.

وسجّل سعر الدولار، اليوم الخميس 14-4-2022 في البنوك المختلفة، استقرارا سعريا في بداية التعاملات اليومية، بعد أن تراجع أمس، بمقدار 9 قروش مسجلا 18.3642 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع، وذلك في ختام تعاملات البنوك أمس الأربعاء 13-4-2022، مقابل 18.4533 جنيه للشراء و18.5492 جنيه للبيع أول أمس.

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري أمس، بنحو 7 قروش، ليسجل 18.38 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

وجاء بنك أبو ظبي الإسلامي في صدارة قائمة البنوك كأفضل سعر لبيع الدولار بسعر 18.47 جنيه، بينما احتل بنك مصر المركز الأول كأفضل بنك لشراء الدولار بسعر 18.44 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

وجاء سعر العملة الأمريكية في مصر اليوم الخميس 14-4-2022، في بداية تعاملات اليومية للبنوك، على النحو التالي:

بلغ سعر بيع الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 18.55 مقابل 18.347 جنيه للشراء.

وبيع الدولار بسعر 18.46 جنيه مقابل 18.36 جنيه للشراء في بنوك: « البنك المركزي - كريدي أجريكول - العربي الأفريقي الدولي - البركة - بلوم - المصرف المتحد - العقاري المصري العربي - التنمية الصناعية - أبو ظبى التجاري - التجاري الدولي - الإمارات دبي الوطني - فيصل الإسلامي -hsbc- قطر الوطني».

كما بيعت العملة الأمريكية بسعر 18.45 جنيه مقابل 18.35 جنيه للشراء في بنوك: «مصر إيران للتنمية - قناة السويس - الإسكندرية».

أسعار العملات غير المدعومة مقابل الجنيه المصري

وشهدت العملات غير المدعومة بالبنوك تذبذبًا بين التراجع والاستقرار في بداية التعاملات اليوم الخميس 14-9-2022، على النحو التالي:

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه 0.074 جنيه.

- سعر بيع هريفينا أوكرانية 0.636 جنيه.

- سعر بيع الجنيه السوداني 0.041 جنيه.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه 0.012 جنيه.

- سعر بيع الليرة التركية 1.261 جنيه.

- سعر بيع الروبل الروسي 0.224 جنيه.

- سعر بيع الدولار النيوزلندي 12.568 جنيه.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي 4.354 جنيه.