يبحث الكثيرون خلال شهر رمضان الكريم عن أسعار العملات المختلفة، ويعد الدولار من أبرز تلك العملات التي يجري البحث عنها، إذ يتغير سعره بين دقيقة وأخرى وفقا لآلية العرض والطلب.

وسجّل سعر الدولار، اليوم الجمعة 15-4-2022 في البنوك المختلفة، استقرارا سعريا وفقا لآخر تحديث للبنوك وشركات الصرافة.

وعرض الدولار، اليوم الجمعة، ببنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 18.38 جنيه للبيع، بينما احتل بنك الأهلي اليوناني في المركز الأول كأفضل بنك لشراء الدولار بسعر 18.42 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15-4-2022

وجاء سعر العملة الأمريكية في مصر اليوم الجمعة 15-4-2022، وفق آخر تحديث للبنوك أمس الخميس على النحو التالي:

بلغ سعر بيع الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 18.46 مقابل 18.38 جنيه للشراء.

- بيع ببنك البركة بسعر 18.46مقابل 18.36 جنيه للشراء.

- سجل الدولار ببنك مصر سعر 18.42مقابل 18.35 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 18.42 مقابل 18.35 جنيه للشرء.

- بيع الدولار ببنك كريدي أجريكول بسعر 18.44 مقابل 18.34 جنيه للشراء.

- سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي سعر 18.43 مقابل 18.33 جنيها للشراء.

أسعار العملات غير المدعومة مقابل الجنيه المصري

وشهدت العملات غير المدعومة بالبنوك تذبذبًا بين التراجع والاستقرار، اليوم الجمعة، 15-4-2022 وفق آخر تحديث للبنوك، على النحو التالي:

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه المصري 0.074 جنيه.

- سعر بيع هريفينا أوكرانية 0.622 جنيه.

- سعر بيع الجنيه السوداني 0.041 جنيه.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه 0.012 جنيه.

- سعر بيع الليرة التركية 1.260 جنيه.

- سعر بيع الروبل الروسي 0.223 جنيه.

- سعر بيع الدولار النيوزلندي 12.478 جنيه.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي 4.353 جنيه.