شعراوي: توزيع عادل للأسواق الجديدة بين القرى لخدمة أكبر عدد من الأهالي

فى خطوة جادة من وزارة التنمية المحلية للحد من فوضى الأسواق والمواقف العشوائية، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه جار العمل على تصميم الأسواق والمواقف لتكون منشأت حضارية وعمرانية مميزة وأنه جرى تصميم النماذج المختلفة لتناسب المساحات المتاحة بالقرى مع مراعاة الحماية المدنية خاصة عند إنشاء نقاط الإطفاء.

وحول توزيع المشروعات أشار «شعراوي» فى تقرير إلى أنه جرت مراعاة استفادة القرى المجاورة من المشروعات مع توزيعها بشكل عادل بين الوحدات المحلية لخدمة أكبر عدد من أهالى القرى.

إقامة مشروعات على الترع المغطاه

وأشار الوزير إلى أنه جار دراسة الاستفادة من مساحات الفراغ على الترع المغطاه والمجارى بإقامة أسواق ومواقف عليها بشكل منظم، بالتنسيق مع الرى، على أن يجري الالتزام باشتراطات البناء المتبعة فى هذا الشأن، والعمل على تعظيم الموارد لكل محافظة وتحسين الخدمات وصيانة المرافق بشكل مستمر، بما يحد من المواقف العشوائية ويمنع أى تجاوزات.

وأوضح أن المشروعات الجارى تنفيذها بشأن المواقف والأسواق ونقاط الإطفاء بتكلفة 1.8 مليار جنيه في 20 محافظة توفر فرص عمل خلال إقامة تلك المشروعات من عمال وفنيين ومهندسين ومقاولين وخلافه، علاوة على فتح فرص عمل بعد افتتاح تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، فضلا عن القضاء على أى أسواق أو مواقف عشوائية، لافتا إلى أن الأسواق تسهل مهمة المزارعين والمنتجين والمستهلكين في التسويق والشراء والبيع بشكل منظم بما يساهم فى دفع حركة الاقتصاد المحلي.

تطوير الريف المصري

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه جرى الانتهاء من توفير قطع الأراضى المطلوبة للمشروعات بإجمالى 5500 قطعة وتسليمها لجهات التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية صاحبة الولاية، إضافة إلى تعاون المواطنين بالتبرع وتوفير أراضى.