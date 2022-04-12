خطة التنمية المحلية لمحاربة الزيادة السكانية.. تأسيس وحدات بالمحافظات

تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، العمل على مواجهة الزيادة السكانية بزيادة وعي المواطنين واتخاذ حزمة من الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من أى مخاطر الزيادة السكانية، في إطار الاستراتيجية القومية للسكان 2030، إذ أطلقت الوزارة، مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

ومن هذه الإجراءات التي أعدتها الوزارة في تقرير لها، ما يلي:

- العمل على توعية الأسر والوصول إلى القرى والنجوع لخفض النمو السكاني.

- إنشاء وتأسيس وحدات للسكان فى 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين أو نوابهم، لرصد أزمات تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة.

- تحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

- تفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات.

دور الشباب

- التأكيد على دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات

- العمل على تمكين الفتيات والمرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم

- التصدى لعمالة الأطفال وزواج القاصرات ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين

-تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعى للمواطنين من خلال برامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية لدعم المشروعات.

تدريب كوادر المحليات

- تدريب الكوادر المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان وجهات أخرى لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب.

- تخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية ليصل إجمالي عدد منسقين السكان في 20 محافظة حوالى 4158 منسق سكان.

- قامت بعض المحافظات بتشكيل لجان سكانية تنسيقية بالمراكز والقرى لمناقشة المشكلات السكانية وتحليل الأسباب لوضع الحلول.

- إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان

- تدريب مراكز معلومات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية.

بوابة جيومكانية

- عمل بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة وزارة التنمية المحلية تحتوي على بيانات لأداء البرنامج السكانى

- دعم وحدات السكان فنيا لإعداد تقارير تحليلية لوضع السكان بالمحافظات

- إجراء تدريبات أون لاين من خلال فريق عمل المشروع يستفاد منها 608 منسق سكان وتقديم دورات تدريبية عن آليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة.

- بناء شراكات مع مبادرات «حياة كريمة» وبرنامج «اتنين كفاية» و«هي رائده بقنا» و«حماتي حياتي بأسوان» و«خليك إيجابي بسوهاج».

- قامت بعض محافظات المشروع بعمل مبادرات محلية مثل «خلفتك مسئوليتك- احسبها صح بالجيزة بهدف التوعيه بخطورة زواج القاصرات- ختان الإناث- العنف ضد المرأة- الأمية والتسرب من التعليم- الخلفة مسئولية».