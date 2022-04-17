الرعاية الثانوية بـ«الصحة»: بورسعيد باتت محافظة متكاملة بالتأمين الصحي

قال الدكتور محمد العقاد، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية، إنّ محافظة بورسعيد كانت الأولى في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنّ المحافظة وعلى المستوى الأداء الطبي والخدمي باتت محافظة متكاملة بخدماتها.

العقاد: تغيير فكر تقديم الخدمات بالقطاع العام للأهالي

وأضاف «العقاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الأفراد القائمين على تقديم الخدمات للأهالي هناك تغير فكرهم، خصوصًا القطاع الحكومي القديم، وتحويله إلى القطاع الحكومي الجديد عبر منظومة التأمين الصحي الشامل.

العقاد: إقناع المنتفعين بالمنظومة الجديدة كان أبرز التحديات

وأوضح أن التحدي الصعبا الذي واجهته منظومة التأمين الصحي في كل محافظات الجمهورية هو إقناع كل منتفع بالمنظومة الجديدة وكيفية تطبيقها: «المنظومة بتعتمد على أن المواطن بيكشف في مركز أو وحدة صحية والمركز بيحول للمستشفى عند الحاجة، وكلهم 3 مستويات لتقديم الخدمة».

وأكد أن المستوى الأول الخاص بالتأمين الصحي اعتمد على مستوى الوحدة والمركز، والمستوى الثاني كان على مستوى المستشفيات العامة، والتي كان بها كل التخصصات، والمستوى الثالث يخص المراكز الطبية المتخصصة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية لها، اليوم، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في التحول المؤسسي للمنشآت الصحية لجهة واحدة مما يضمن إدارتها وتشغيلها وتوفير رعاية صحية بمعايير موحدة ومطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.