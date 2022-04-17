ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، لمعرفة آخر تطورات الأحداث في مكتب المحاماة خلال الفترة المقبلة، وهنا تعرف على مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 16 والقنوات الناقلة.

ومواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 16 والقنوات الناقلة جرى إعلانها، لتكون في تمام الساعة التاسعة مساء، حصريا عبر قناة cbc.

مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 16 والقنوات الناقلة

وتعرض الإعادة الأولى لمسلسل سوتس بالعربي الساعة الثانية وخمس دقائق صباحا، والإعادة الثانية الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

وشهدت الحلقة الماضية من المسلسل اكتشاف فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، حقيقة آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وأنه ليس خريج حقوق ولم يكمل تعليمه الجامعي.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15

وكلفت زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، بفصله من المكتب، ولكن زين تأخر في تنفيذ هذا الأمر، واستغل ظهور شريك جديد لـ فريدة في المكتب وساومها على أن يتخلص منه مقابل بقاء آدم، ووافقت.