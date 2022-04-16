مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15.. صبا مبارك تكشف سر أحمد داود وتقرر فصله

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين وأحمد داود على قناة cbc، تطورا كبيرا في الأحداث، وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15.

بدأ مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15 بدعوة من فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، لـ آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، على العشاء، وهذا الأمر جعل آدم يشعر بالقلق من أن تكون فريدة قد عرفت حقيقته وأنه لم يتخرج في كلية الحقوق.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15

وحرص زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، على طمأنة آدم، بأن فريدة اذا عرفت مثل هذه المعلومة ستفصله من العمل فورا، وبالفعل خرج معها وظلت تسأله عن تفاصيل تخرجه، ولكنه لم يفهم أنها عرفت السر.

زين ثابت في أزمة

وبعد انتهاء العزومة ذهبت فريدة لمكتب زين ثابت، وقالت له إنها عرفت أن آدم ليس خريج كلية حقوق، وطلبت منه أن يفصله من العمل، وأنها ستفترض أنه لا يعلم مثل هذه المعلومة، لكن لم يتمكن زين من إخبار آدم بأن فريدة قد علمت السر وأنها قررت فصله من العمل.