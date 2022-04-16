مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15.. زين يساوم فريدة وظهور أول لـ مصطفى درويش

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين وأحمد داود كثير من التطورات الخاصة بالأبطال بعد عرضها على قناة cbc، وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15.

وجاء ضمن أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15 مفاجأة قلبت موازين «فريدة» التى تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك صاحبة مكتب المحاماة، وهي وفاة زوجة شريف زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش، وهو الظهور الأول له فى المسلسل.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15

وظهر ضمن أحداث مسلسل سوتس بالعربي أن شريف زيدان هو شريك فى مكتب المحاماة الخاص بـ«فريدة» وكان يعمل قبل ذلك ولكنهم ضغطوا عليه بتهديده بخيانة زوجته ليبعدوه عن المكتب ونجحوا في هذا الأمر.

وبالفعل ذهبت «فريدة» ومعها زين ثابت والذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين لتعزيته في وفاة زوجته، وأخبرهم بأنه تغير وأصبح شخص آخر غير الذي عرفوه مسبقًا وأنه تغير إلى الأفضل وأصبح لديه فتاة كبيرة تدرس فى كلية الحقوق.

آسر ياسين يساوم صبا مبارك

كما حرص زين ثابت على سؤال شريف عما إذا كان لديه نية للعودة مجددًا إلى مكتب المحاماة، ولكنه أخبره بأنه لا ينوي على هذا الأمر، ولكن «زين» و«فريدة» كانوا على ثقة بأنه سيعود لينتقم، وساوم «زين» «فريدة» على أنه يستطيع التخلص منه، ولكن فى مقابل عدم فصل «آدم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود من العمل وبالفعل نجح فى ذلك.