ورش فنية وإنشاد ديني في ليالي رمضان الثقافية بأسيوط

شهدت مكتبة آل عابدين بقرية موشا في مركز أسيوط اليوم الثاني ورشة فنية لتصنيع فانوس رمضان، قدمتها الفنانة أمانى عبد الفتاح وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية بجانب عمل معرض فني لنتاج الورشة الفنية للأطفال بمقر القصر.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقامة فعاليات ثقافية وفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى، برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

واستقبل المركز الثقافى للطفل بمنفلوط مجموعة من الأطفال وتم تنفيذ اليوم الثاني للورشة الفنية للرسم الحر قدمتها الفنانة فاطمة الزهراء عبد الحميد للاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك.

ليالى الإنشاد الدينى

و شهدت مكتبة الحوطا الثقافية ليلة إبداعية من ليالي الإنشاد الديني قدمها المبتهل الشيخ محمد المتولي، قدم فيها مجموعة متنوعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي استمتع بها الجمهور.

ورش فنية للاطفال

كما شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل تضمن البرنامج ورشة فنية للأطفال قدمها الفنان أدهم أحمد حيث تم تقديم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن فانوس رمضان وتستمر الورشة الفنية على مدار يومان متتاليان، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الألعاب الترفيهية وعرض ماسكات العرائس قدمها الفنان محمد عبد المجيد ميسرة بجانب مسابقة ثقافية للأطفال قدمها ماريوت ماهر فخرى حيث تم طرح الأسئلة في مجالات مختلفة وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية .

واختتمت الفاعليات بعروض سينما الأطفال حيث استمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة