مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15.. مصطفى درويش وجها لوجه مع صبا وآسر

تطورت الأحداث بشكل كبير في مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين، وأحمد داوود فى حلقة الأمس وخاصة مع كشف بعض الحقائق وهنا تعرف على ملخص أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15 .

وشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15 ظهور ضيف شرف جديد، وهو شريف زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش، وهو شريك في مكتب المحاماة مع فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 15

يجسد شخصية زين الفنان آسر ياسين، والذي ذهب إلى فريدة، وأخبرها بأن زوجة شريف توفيت، وهنا عرفت أنه سيعود مجددا للعمل في المكتب بعد انقطاع 3 سنوات، حيث إنّهم كانوا يبتزونه بخيانة زوجته ونجحوا في إبعاده عن الشركة.

وذهب الثنائي فريدة وزين لتقديم واجب العزاء، وهناك أخبرهما شريف بأنه لن يعود إلى الشركة، لكنهم لم يصدقوا كلامه، وقرر زين أن يهدده مجددا وبالفعل ذهب إليه وهدده بكشف حقائق عنه لابنته لكي يتمكن من إبعاده عن الشركة.

مصطفى درويش يتحدى آسر ياسين

لكن كانت المفاجأة حينما قرر شريف، أن يعترف لابنته بكل شيء وأن يذهب إلى مكتب المحاماة الذي هو شريك فيه، ويعترف أيضا للموظفين بكل شيء فعله من اختلاس وحصول على عمولات باسم المكتب، وشجعوه على جرأته وسامحوه.

وهنا أصبح زين وفريدة في أزمة بأنهما لم يتمكنا من الضغط على شريف، وعاد مجددا إلى ممارسة عمله داخل الشركة.