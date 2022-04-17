10 مشروعات قوانين من الحكومة والنواب أمام اللجان البرلمانية.. اليوم

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس عددا من مشروعات القوانين، وجاءت على النحو التالي :

1ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

2ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

3ـ مشروعـات قـوانين مقـدمة مـن الحكـومة بربط مـوازنات الهيئات العـامة الاقتصـادية للسنة المالية 2022/2023. «وعددها 59 مشروعاً».

4ـ مشروع قانون مقـدم مـن الحكـومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023. «أحيلت إلى لجنة الخطة والـموازنة».

مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس

1ـ مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي «وأكثر من عشر عدد الأعضاء»، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

2ـ مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي «وأكثر من عشر عدد الأعضاء»، بتعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، "أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

3ـ مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة «وأكثر من عُشر عدد الأعضاء»، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر. «أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية».

4ـ مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي «وأكثر من عُشر عدد الأعضاء»، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين. «أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة»

5ـ مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة صابر «وأكثر من عُشر عدد الأعضاء»، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به. «أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والطاقة والبيئة»

6ـ مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام «وأكثر من عُشر عدد الأعضاء»، بشأن تنظيم تربية ورعاية الحيوان. «أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية.

اتفاق تمويل التحول المستدام

كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر «ستار» بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022، وأحيلت إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.