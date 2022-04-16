تفاؤل بقطاع العقارات بعد توجيهات الحكومة بتحديد أسعار عادلة للحديد والأسمنت

أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مصنعي الحديد والاسمنت لتحديد أسعار عادلة للحديد والاسمنت بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت مؤخرا.

وأكد عبد اللاه أن الزيادة المبالغ فيها بأسعار مواد البناء أدت لتباطؤ معدلات العمل بالمشروعات العقارية وغيرها وتراجع أيضا معدل المبيعات في ظل ارتفاع اسعار العقارات نتيجة لارتفاع تكلفة مواد البناء.

توقعات بتراجع الأسعار تدريجيا

وتوقع داكر عبد اللاه انه نتيجة لجهود الحكومة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي لتحديد أسعار عادلة للمنتجات من الحديد والاسمنت ستتراجع الاسعار تدريجيا مما يساهم في تراجع بسيط في اسعار بيع العقارات مقارنة بالاسعار الحالية وكذلك عودة النشاط العقاري وحركة البناء والعمران بوتيرة جيدة من جديد بالتزامن مع انتهاءها رمضان الكريم وعيد الفطر .

وحذر المهندس داكر من احداث حالة من التعطيش في سوق مواد البناء خاصة أن هناك البعض يدعي عدم توافر الكميات المطلوبة من المنتجات نتيجة لعدم توافر مدخلات الانتاج اللازمة للصناعة .

انتشار ظاهرة السماسرة والوسطاء

وأكد أنه على جانب آخر انتشرت مؤخرا ظاهرة السماسرة والوسطاء بسوق مواد البناء وادعائهم بتوفير اي كميات حديد أو اسمنت مطلوبة من اي شركة ويقومون بالتواصل مع المطورين العقاريين والمقاولين لتوفير احتياجاتهم من مواد البناء بهدف زيادة الطلب على منتجات الحديد والاسمنت والبيع بأسعار مرتفعة كما هي كنوع من عدم الالتزام من البعض بالبيع بأسعار عادلة.

وناشد المهندس داكر عبد اللاه بتدخل الاجهزة الرقابية وخاصة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاعداد بيان ومعلومات مدققة عن إنتاج كل مصنع من الحديد والاسمنت وحجم مبيعاته لتحديد مدى ما اذا كان المصنع يعمل بكامل طاقته أو يقوم بالتصنيع والتخزين لإحداث نوع من زيادة الطلب على المنتج وبيعه بأسعار مبالغ فيها.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه أن المصنعين والتجار محبين لبلدهم ويريدون مساندة بلدهم واقتصادهم ولكن المشكلة في بعض الحلقات الوسيطة بالمنظومة .