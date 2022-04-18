كيف يتخلص الجسم من السموم خلال صيام رمضان؟.. «القومي للبحوث» يجيب

كشف الدكتور محمد رمضان الجوهري أخصائى سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو الجمعية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، وعضو الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، طرق التخلص من السموم خلال شهر رمضان 2022، في إطار حملات التوعية الرمضانية تحت شعار «صوم رمضان صحة وعبادة وروشتة من غير عيادة»، التي أطلقها المركز.

رمضان 2022

أوضح الجوهري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الخطوات يمكن تنفيذها للتخلص من السموم أثناء الصيام، تتمثل في ممارسة الرياضة الخفيفة أو المشي، وخصوصا قبل الإفطار، يساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة، وعند الإفطار، يفضل الإفطار على كوبين من الماء، يتم شربهما ببطء، أو تكفي تمرة فقط، ثم القيام لصلاة المغرب ثم تناول طعام الإفطار.

وتابع الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، أنه يجب بعد الإفطار، تناول السلاطات الخضراء، حتى يتم تنبيه المعدة بقدوم الطعام، بدلا من مفاجئتها بكميات طعام كبيرة، لكى نتجنب سوء الهضم، وأيضا مساعدة القولون، حتى يصل الطعام إليه مهضوم بالكامل، فلا يحدث أي انتفاخات أو سوء حركة للامعاء أو القولون.

ممارسة الرياضة خلال رمضان 2022

وأشار إلى تناول الطعام بشكل بطىء، دائما ما نقول لأطفالنا أن لا نتكلم عل الطعام، لكن الحديث أثناء الطعام يساعدنا على إبطاء عملية الأكل فيفضل التحدث مع الأسرة أثناء الطعام ولكن بعد البلع، فهذا يساعدنا على إبطاء عملية تناول الأكل مما يساعد المعدة على استقبال الطعام بشكل بطىء وإعطاء الفرصة لها على الهضم بشكل كامل وسليم، وعدم الإكثار من الحلويات، لأنها تشعر الإنسان بالعطش، وبدلا من ذلك فيفضل تناول الخضروات المليئة بالماء مثل الخيار والخس والفاكهة مثل البرتقال والتفاح والموز، وأخيرا أتمنى لكم جميعا صوما مقبولا وصحة جيدة.