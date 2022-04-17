«دي دي» لنقل الركاب تستعد للتصويت على شطب أسهمها من بورصة نيويورك

تستعد جلوبل إنك المالكة لشركة دى دى، لعقد اجتماع عام استثنائي في 23 مايو للتصويت على شطب أسهمها من بورصة نيويورك، في إشارة إلى أن عملاق خدمات نقل الركاب يستجيب لنداء بكين لمعالجة المخاوف بشأن كيفية التعامل مع بياناتها في الخارج.

إمكانية إدراج محتملة في بورصة أخرى

وقالت الشركة في بيان يوم السبت إنها لن تطبق لبيع الأسهم في أي بورصة أخرى قبل الانتهاء من الخطوة في الولايات المتحدة، مضيفة أنها ستواصل استكشاف إمكانية إدراج محتملة في بورصة أخرى معترف بها دوليًا.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت في نفس اليوم، إن شركة DiDi اتخذت قرار الشطب بناءً على السوق والوضع الخاص بها.

الصين تجبر «دي دي» على إيقاف متاجر التطبيقات المحلية

وكانت الحكومة الصينية غاضبة من إدراج شركة DiDi في الولايات المتحدة في منتصف 2021، وبعد أيام أطلقت تحقيقًا للأمن السيبراني في الشركة وأجبرت خدماتها على إيقاف متاجر التطبيقات المحلية.

وقيل لاحقًا إن الوكالة المسؤولة عن أمن البيانات في بكين طلبت من كبار المديرين التنفيذيين لشركة DiDi وضع خطة للشطب بسبب مخاوف من تسرب بيانات حساسة.

وأعلنت في ديسمبرالماضى أن مجلس إدارتها أذن للشركة بتقديم طلب إزالة وأنها ستتابع بيع أسهم في هونغ كونغ، وأضافت أن الأسهم الأمريكية ستكون قابلة للتحويل إلى أسهم قابلة للتداول بحرية في بورصة رئيسية أخرى.

أزمة تسرب البيانات

وذكرت بلومبرج في مارس أن دي دي أوقفت العمل على فى هونج كونج المقرر إجراؤها هذا الصيف تقريبًا لأن إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أبلغت المديرين التنفيذيين بأن مقترحاتهم بشأن طرق منع تسرب البيانات كانت ضعيفة.

وقال بيان CSRC إن قضية DiDi لن تؤثر على المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن عمليات مراجعة حسابات الشركات المدرجة في أمريكا، وقامت الصين مؤخرًا بتعديل قاعدة عمرها عشر سنوات تقيد ممارسات الشركات المدرجة في الخارج فيما يتعلق بمشاركة البيانات المالية.