«وش نضافة» ينعش مبيعات البويات قبيل عيد الفطر: المنتج المحلي يكسب

انتعشت المبيعات في سوق مواد البناء والطلاء قبل أيام من عيد الفطر المبارك، لرغبة الكثير من الأسر المصرية في إضفاء جو من البهجة والنظافة في المنازل قبل العيد، فالبعض يرغب في تغيير ألوان طلاء الجدران والآخر يريد إعطائها «وش نظافة».

وتوقع تجار مواد البناء بالغرف التجارية، انتعاشة كبيرة في فصل الصيف بسبب حالات الزواج وعودة العاملين بالخارج خلال فترة الإجازات المقبلة، حيث يمثل الأهالي نسبة 60% من حجم مشتريات مواد البناء.

زيادة كبيرة في الطلب علي البويات

وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على البويات خلال تلك الفترة؛ بهدف تزيين المنازل قبيل عيد الفطر، مما أدي إلى إنتعاش المبيعات، إذ يوجد أكثر من 10 شركات في السوق تمتلك حصة كبيرة منه، ولديها مقومات منافسة وقدرة على المنافسة وتنقسم إلى عدة أنواع: بويات المباني والتجميل وتمثل 85% من السوق، تليها الصناعات الخاصة بالبترول والصناعات الثقيلة والسيارات ووسائل النقل البحري.

وأشار الزيني، إلى أن حجم الاستهلاك في مصر يتجاوز 160 ألف طن سنويًا، والطاقة الإنتاجية تتجاوز بـ270 ألف طن سنويا، مضيفًا أن هناك منافسة قوية في الأسعار والجودة بسبب دخول شركات عالمية إلى السوق المصرية.

وقال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في الأسعار، والإنتاج المحلي كبير جدًا على الرغم من أن هناك أصنافًا يجرى استيرادها من الخارج، لكن نسبتها محدودة.

زيادة الطلب في موسم الصيف والإجازات

وتوقع الزيني، زيادة مبيعات الدهانات خلال أشهر الصيف ومع الإجازات الدراسية وعودة العاملين بالخارج، إما لتزايد حالات الزواج خلال تلك الفترة أو لأن الصيف من الأشهر المفضلة لمن يرغبون في تجديد شققهم، إذ تقل الأعباء المادية على الأسر.

وأشار إلى أن الطلب يشتد على المنتجات الاقتصادية الآن، مقارنة بالفاخرة، مؤكدًا أن المنتجات المحلية هي الأكثر طلباً بالمقارنة بنظريتها المستوردة، نظراً لانخفاض أسعارها

أسعار البويات

- سعر المتر من دهانات الأيبوكسي ثلاثية الأبعاد يتراوح بين 400 و500 جنيه.

- فيما تراوح سعر دهان باكين بسعر بين 155 و777 جنيهًا.

- دهان كيما تون بسعر 210 جنيهات.

- دهان يوتن فينوماستك بسعر 315 جنيها.

- دهان باكين المط بسعر 25 جنيها

- جردل من بويات سايتون بسعر يتراوح بين 250 جنيها وحتى 275 جنيها.

- جردل من لاتكس سيلر بسعر يتراوح بين 1800 و230 وحتى 260 جنيها.

- جردل البلاستيك ألفا رقم 616 بسعر يتراوح بين 150 جنيها و165 جنيها.