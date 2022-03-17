انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق مصنع بويات بكرداسة

انتدبت جهات التحقيق عناصر البحث الجنائي لمعاينة آثار حريق اندلع بالأمس في مصنع مواد كميائية «بويات وتنر» بمنطقة أبو رواش في كرداسة، وذلك لمعرفة أسباب الحريق والتعرف على مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث؛ تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وكلفت المباحث بسرعة استكمال تحرياتها حيال الحادث وتقديمها لجهات التحقيق.

الحريق لم يسفر عن إصابات

كان حريق قد شب بالأمس في مصنع بويات بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو رواش بكرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بفيد بوقوع حريق هائل بمصنع كيماويات بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية لمكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف؛ تحسباً لوجود مصابين، وجرى فرض كردون أمني بالمنطقة لمنع انتشار النيران ووقف امتدادها.

الحماية المدنية تدفع بـ13 سيارة إطفاء

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة، عقب تلقيها إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بـ13 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران، وهو ما حدث بالفعل، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وحررت محضراً بالواقعة، وأخرطت النيابة العامة التي انتدبت الأدلة الجنائية لتبيان أسباب الحادث.