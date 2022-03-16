عاجل.. حريق في مصنع بويات وتنر بكرداسة: 9 سيارات إطفاء لإخماد النيران
كتب:
جيهان عبد العزيز
11:36 ص | الأربعاء 16 مارس 2022
حريق أبو رواش
شب حريق مروع في مصنع تنر وبويات في المنطقة الصناعية بأبورواش بكرداسة في محافظة الجيزة، حيث انتقل فريق من الدفاع المدني إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المصانع المجاورة، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.
حريق مصنع في كرداسة
ويواصل الفريق الأمني أعمال السيطرة على النيران بالمواد الكيماوية، وبحسب مصادر أمنية، لا يوجد ضحايا حتى الآن جراء حريق مصنع بويات وتنر.
أسباب اندلاع الحريق
وانتقل فريق أمني إلى مكان الحادث، لإعداد التحريات وبيان أسباب اندلاع الحريق، وموافاة النيابة العامة بنتائج ما أسفرت عنه أعمال المعاينة التحريات.