عاجل.. حريق في مصنع بويات وتنر بكرداسة: 9 سيارات إطفاء لإخماد النيران

شب حريق مروع في مصنع تنر وبويات في المنطقة الصناعية بأبورواش بكرداسة في محافظة الجيزة، حيث انتقل فريق من الدفاع المدني إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المصانع المجاورة، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

حريق مصنع في كرداسة

ويواصل الفريق الأمني أعمال السيطرة على النيران بالمواد الكيماوية، وبحسب مصادر أمنية، لا يوجد ضحايا حتى الآن جراء حريق مصنع بويات وتنر.

أسباب اندلاع الحريق

وانتقل فريق أمني إلى مكان الحادث، لإعداد التحريات وبيان أسباب اندلاع الحريق، وموافاة النيابة العامة بنتائج ما أسفرت عنه أعمال المعاينة التحريات.