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محمود مسلم

ضبط متهم بسرقة محل بويات في الشروق: اقتحمت شقتين بـ«مفتاح مصطنع»

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الوطن
02:47 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية، بلاغا من مهندس وصاحب محل بويات كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل المحل ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

المتهم اعترف بسرقة المحل وبارتكاب واقعتي سرقة مسكن

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان وزارة الداخلية، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب، كما اعترف بأنّه ارتكب حادثي سرقة مسكن بأسلوب «المفتاح المصطنع».

وجرى بإرشاده ضبط مبلغ مالي، وهاتفين محمول، وهيلتي في منزله، من متحصلات نشاطه الإجرامي، وكذا إنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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