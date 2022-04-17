عودة الحركة المرورية بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة مياه أعلى محور صفط «فيديو»

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها أعلى محور صفط اللبن، عقب رفع سيارة تانك مياه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى انقلبت أعلى المحور مما تسبب في تعطل الحركة المرورية.

انقلاب سيارة بخزان أعلى محور صفط

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بإبلاغ الأهالي عن انقلاب سيارة بخزان سوائل أعلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتمت المعانية المبدئية التي كشفت أن السيارة انقلبت على جانبها بعد قيام السائق بالانعطاف بشكل مفاجئ في أثناء القيادة، ما تسبب في فقدانه السيطرة على توجيه السيارة وانقلابها على أحد جانبيها.

تكس مروري وتلفيات بالسيارة

يذكر أن انقلاب انقلاب السيارة أعلى محور صفط اللبن صباح اليوم، إلى تكدس الحركة المرورية وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارة التي انقلبت، وأيضًا بخزان المياه المدمج بها، مما أدى إلى تسرب المياه على مسافة طويلة، وتعرض سائق السيارة لإصابات طفيفة «كدمات وسحجات بسيطة».