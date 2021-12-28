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محمود مسلم

إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية أعلى محور صفط اللبن بالجيزة

كتب:

الوطن
08:51 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية أعلى محور صفط اللبن

إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية أعلى محور صفط اللبن

نفذت مديرية الطرق بالجيزة، أعمال صيانة وإصلاح للسور الحديدي الخاص بمحور صفط اللبن، حيث تم تعديل بعض الأسوار وتركيب باكيات جديدة بديلة للمتهالكة منها في الاتجاه القادم من الطريق الدائري إلى جامعة القاهرة.

توفير معدلات الأمان للسيارات والمواطنين

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير أقصى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين وحركة سير المركبات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة.

كما يجري استكمال الأعمال في الاتجاه القادم من جامعة القاهرة إلى الطريق الدائري.

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