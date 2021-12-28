إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية أعلى محور صفط اللبن بالجيزة

نفذت مديرية الطرق بالجيزة، أعمال صيانة وإصلاح للسور الحديدي الخاص بمحور صفط اللبن، حيث تم تعديل بعض الأسوار وتركيب باكيات جديدة بديلة للمتهالكة منها في الاتجاه القادم من الطريق الدائري إلى جامعة القاهرة.

توفير معدلات الأمان للسيارات والمواطنين

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير أقصى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين وحركة سير المركبات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة.

كما يجري استكمال الأعمال في الاتجاه القادم من جامعة القاهرة إلى الطريق الدائري.