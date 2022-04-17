عاجل.. الأمن يعاين موقع انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن «صور»

كشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة تانك مياه، من أعلى محور صفط اللبن، أن السيارة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب في الجيزة، وأن السيارة انقلبت في الطريق المؤدية من منطقة الجيزة باتجاه الطريق الدائري، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق.

وأوضحت مصادر أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث فور الإبلاغ وتم الاستعانة بأوناش لمحاولة رفع آثار الحادث لإعادة السيارة إلى وضعها الطبيعي لمحاولة سحبها من المحور؛ لفتح وتسيير حركة المرور التي تأثرت بانقلاب السيارة وشهد المحور كثافات مرورية من بدايته وحتى مكان الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات في الوقت الذي تسبب في تلفيات جسيمة في السيارة التي انقلبت، كما تفرغت حمولتها من المياه بطول الطريق، وتحطم الزجاج الخاصة بها، وتضرر التانك الملحق بها.

وحاولت الأجهزة الأمنية إزاحة السيارة إلى أحد جانبي الطريق، وفتح حارة مرورية لتسيير حركة المرور وفك التكدس المروري الذي تسبب فيه الحادث، حتى التمكن من رفع آثار الحادث بالكامل عن محور صفط اللبن، وإعادة الحركة المرورية لحالتها الطبيعية.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بانقلاب سيارة نقل (تانك) تابعة للشركة القابضة لمياه الجيزة أعلى محور صفط اللبن، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحادث؛ لاستعادة السيولة المرورية ورفع آثار الحادث.