إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار في المنيا حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ، إحداهما تعدٍ على أرض زراعية بحوض صابر صبري بمدينة بنى مزار، والأخرى حالة تعدٍ على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني رصدتها وحدة المتغيرات المكانية علي مساحة 175 مترًا تقريبًا خارج الحيز العمراني بقرية بني على، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إيقاف 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، حيث تم إزالة وإيقاف 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرى ريدة و ماقوسة التابعة للوحدة المحلية ببنى محمد سلطان، وإيقاف أعمال شدة خشبية لصب سقف بدون ترخيص، وإزالة حالة في المهد لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 85 مترًا، وتم إزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم إيقاف أعمال شروع في عمل أسانسير بحي وسط المدينة بمنور بجوار صيدناوى بحي وسط المدينة، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

شكوي بوجود بناء في المهد عبر مبادرة صوتك مسموع

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتنفيذ ومتابعة إزالة تعدي بالبناء المخالف في المهد علي أرض زراعية بناحية قرية صندفا، التابعة لمركز بني مزار، وذلك استجابة لشكوى وردت ضمن مبادرة صوتك مسموع، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لحل شكاوى المواطنين.

وأعلنت الوحدة المحلية عن إزالة أسباب الشكوى الواردة، حيث تمت الإزالة في المهد لأعمال التعدي علي أرض زراعية بالبناء المخالف بناحية قرية صندفا، حيث تمت الإزالة الفورية في المهد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.