محافظ أسيوط: الضرب بيد من حديد لكل المعتدين على الأراضي الزراعية

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد قبل تفاقمها والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون في هذا الشأن، تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حق الشعب والأجيال القادمة في الأراضي الزراعية لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتكرار المخالفة.

تكثيف المتابعة والرصد الميداني

كما وجه محافظ أسيوط بتكثيف عمليات المتابعة والرصد الميداني للتعديات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، مثل الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ولجان المتابعة ومديريات الخدمات، ووحدة المتغيرات المكانية، وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والمراكز، وغيرها.

اجتماع رؤساء المراكز والأحياء

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط، والمهندس مدحت عاطف مدير حماية النيل، وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة، والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء وعدد من وكلاء الوزارة.

بذل الجهد في ملف التعديات

وأشار المحافظ إلى أهمية زيادة الفاعلية وبذل المزيد من الجهد في ملف التعديات والعمل على إزالتها بكافة الطرق الممكنة والتعامل الفوري والمباشر وبشكل حاسم ورادع لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، بناءً على تعليمات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لافتا إلى ضرورة استمرار إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل والترع والتي تعوق سريان المياه بالتوازي مع أي تعدي على أرض زراعية تأكيدا على هيبة الدولة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كما وجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين والمخالفين للقانون، موضحاً أنه يتلقى تقريرا بصفة دورية سواء يومي أو أسبوعي بنتائج العمل الميداني لهذه الحملات المتتابعة والمتتالية، فضلاً عن جولاته المستمرة ورصد التعديات والمتغيرات المكانية لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعد جديد.