شباب الأعمال: بدء العمل بمدرسة «ظهر للتكنولوجيا التطبيقية» في بورسعيد

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال عن استكمال التعاون مع أكاديمية السويدي الفنية، حيث شارك في اللقاء الذي نظمه فرع الجمعية بمحافظة بورسعيد علي هامش حفل إفطار، حضره رئيس الجمعية جمال أبو علي ومصطفي جبر نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلي حنان الريحانى – الامين العام والرئيس التنفيذى لأكاديمية السويدي الفنية.

تأهيل الطلاب الفننين من خلال شركات الأعضاء

وقال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه جري في وقت سابق توقيع بروتوكول بين شباب الأعمال وأكاديمية السويدي الفنية، بهدف تأهيل الطلاب الفننين من خلال شركات الأعضاء، والدعم الفني في مدارس بورسعيد، إضافة لكافة رجال الأعمال بالقطاع الخاص، حيث يستهدف الاتفاق تطوير وتدريب العمالة الفنية بمصر وبورسعيد ودعم المسئولية المجتمعية الذي تولي شباب الأعمال لها أهمية قصوى في الفترة القليلة المقبلة.

توفير فرص تدريبية وتوظيفية لطلاب مدرسة «ظهر»

وأشار مصطفي جبر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعيه، أن الشراكه مع أكاديمية السويدي، تستهدف عقد شراكات مع الشركات والمصانع ذات الصناعات المختلفة لتوفير فرص تدريبية وتوظيفية لطلاب مدرسة «ظهر» للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تقوم الاكاديمية بإداراتها، ضمن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الاكاديمية ووزارة التعليم لإدارة وتطوير 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية فى مصر.

وتابع «جبر» أن مدرسة «ظهر» للتكنولوجيا التطبيقية تعتمد بشكل أساسى على تطبيق نظام التعليم الفني المزدوج والتابع لوزارة التربية والتعليم الفنى، الذى يعتمد علي التدريب العملي بمقر المنشأة التدريبية «المصانع والشركات» حيث يتطلب تواجد الطلاب ثلاث ايام داخل المدرسة للحصول على الدراسة النظرية وتعلم المواد الثقافية، وتواجدهم، على الصعيد الأخر، لمدة ثلاث أيام داخل المصانع للحصول على المهارات العملية وإتقان الجدارات الفنية المطلوبة المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

توفير مزايا وخدمات مختلفة للأعضاء

وتستهدف شباب الأعمال من خلال العديد من الاتفاقيات التي وقعتها وتسعى لتوقيعها بالمستقبل لدعم المسئولية المجتمعية، بالإضافة إلي توفير مزايا وخدمات مختلفة للأعضاء، من خلال برتوكولات تعاون مع جهات مختلفة، حيث توفر «شباب الأعمال»، كافة الخدمات الممكنة للأعضاء، ودعم التواصل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلي أن الإتفاق يستهدف تعزيز القدرات الفنية والابتكارية، وتنمية آفاق التطوير الفنيين، بالإضافة إلي السعي الدائم لـ«شباب الأعمال»، لخدمة المجتمع والاقتصاد المصري بشكل عام، من خلال الاتفاقيات مع الجهات المختلفة.

وتستقطب أكاديمية السويدي الفنية أفضل الخبراء والمعلمين في مجالات التخصص لإعداد الطلاب وفق أحدث سبل التدريس والتدريب العالمية قادرين على اقتحام سوق العمل المحلى والدولى، وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية وعلى الأخص في دولتي ألمانيا وفنلندا الذين يتميزون بنظام تعليم فني وتدريب مهني عالي الجودة، وهو أمر مطلوب لشركات الأعضاء وشركات القطاع الخاص.

ونجحت الأكاديمية في الحصول على شهادة ISO TUV Nord من ألمانيا وذلك لحرصها والتزامها الدائم لتقديم افضل جودة وخدمة تعليمية لطلابها.