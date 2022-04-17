عاجل.. بريطانيا تعلن تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا قريبا

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العاصمة الأوكرانية كييف بمزيد من المساعدات العسكرية، والتي ستُرسل إليها، خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته شبكة «روسيا اليوم»، منذ قليل.

بوريس يتحدى روسيا ويؤكد مواصلة دعم كييف

وقال جونسون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم، بمنح كييف مساعدات سترسل إليها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة لن يعيقها شيء عن مد أوكرانيا بالمساعدات للدفاع عن نفسها أمام روسيا.

وتعد تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، أول رد ضمني على القرار الروسي بـ حظر دخول جونسون إلى الأراضي الروسي رفقة وزيري الدفاع والخارجية.