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محمود مسلم

اجتماع مرتقب بين جونسون وقادة 4 من دول الجوار الأوكراني في لندن

كتب:

رؤى ممدوح
12:33 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
بوريس جونسون- أرشيفية

بوريس جونسون- أرشيفية

أعلنت بريطانيا، اليوم، أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيجتمع  في لندن بقادة 4 من دول الجوار الأوكراني، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

كانت بريطانيا قد فرضت عدد من العقوبات على موسكو، وقالت إنّها بصدد فرض المزيد من العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيته سيرجي لافروف وعدد من الشخصيات الروسية المهمة. 

 

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بقلم رؤى ممدوح