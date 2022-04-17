الصندوق الكويتي للتنمية يدعم الاقتصاد المصري بـ54 مشروعا بتكلفة 3.5 مليار دولار

أكد تقرير لتلفزيون الكويت، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، في دعم مسيرة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية، مشيرًا إلى 54 مشروعًا يمولها الصندوق في كافة المناطق والقطاعات بتكلفة إجمالي تتجاوز 3.5 مليار دولار.

برامج الصندوق الكويتي تدعم الاقتصاد المصري

وأفاد التقرير بأن السنوات الأخيرة شهدت سلسلة من البرامج التنموية، التي مولها الصندوق عبر قروض ميسرة وعلى آجال زمنية تمتد لـ30 عامًا، كان لها أثرًا كبيرًا في تعظيم القدرات التنافسية والموارد المتاحة للاقتصاد المصري، ما أسهم في التصدي للتحديات العالمية المتلاحقة وتوفير بدائل لسلاسل الإمداد التي تأثرت كثيرًا بهذه التحديات.

«الكويتي للتنمية» يمول 21 مشروعا بقيمة 1.1 مليار دولار

وأشار التقرير إلى أن محفظة التمويلات الإنمائية الجاري تنفيذها مع الصندوق الكويتي للتنمية تضم 21 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار، من بينها مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، وتنفيذ محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة.

كما تتضمن مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية، إنشاء 5 محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء، علاوة على منحة فنية لتمويل دراسة انشاء خط سكة حديدية تربط مصر بالسودان، بطول 570 كيلو متر، وذلك في إطار توجه الحكومة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع السودان، حيث سيسهم المشروع في انسياب الحركة التجارية بين البلدين وتعظيم المصالح المشتركة بينهما.