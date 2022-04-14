إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت.. الموعد وعدد الأيام

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أن إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت تبدأ من يوم الأحد الموافق الأول مايو المقبل والذي يوافق 30 رمضان، وتمتد حتى الخميس 5 مايو الذي يقع بين إجازتين، على أن يُستأنف الدوام الرسمي الأحد 8 مايو، لتمتد بذلك إجازة عيد الفطر 2022 لمدة 7 أيام.

تفاصيل إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت

وأوضح ديوان الخدمة المدنية في تعميم حمل رقم 7 لسنة 2022، بشأن عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية 1443، تفاصيل إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت، مشيرا إلى أنه يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:

أولا: تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 1/5/2022، باعتباره يوم راحة لكونه اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين (2، 3، 4/مايو 2022) على التوالي باعتبارهم أيام عطلة رسمية لكونهم أيام عيد الفطر السعيد، ويوم الخميس الموافق 5/5/2022 باعتباره يوم راحة لوقوعه بين عطلتين.

وأكد ديوان الخدمة المدنية أن إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت، تنتهي يوم 7 مايو 2022، مشيرا إلى أن الدوام الرسمي سيجرى استئنافه يوم الأحد الموافق 8/5/ 2022.

وبناء على ما سبق فإن إجمالي أيام إجازة عيد الفطر في الكويت 2022 سيكون 7 أيام.

هكذا يقضي الكويتيون إجازة عيد الفطر؟

وبالرغم من التطورات التي طرأت على المجتمع الكويتي، فإنه لا يزال يحتفظ بكثير من العادات الخاصة بالاحتفال بالعيد، والتي يأتي على رأسها العيدية، هذا فضلا عن الاستمتاع بإجازة العيد من خلال القيام برحلات في الصحراء، أو على ساحل البحر.

ويعد سوق المباركية من أهم الأماكن التي يرتادها الكويتيون والسياح في الكويت خلال أيام عيد الفطر، إذ تمتلئ المطاعم هناك بالزائرين، كما يتواجد بها أعداد كبيرة من السياح القادمين من دول الخليج العربي، لقضاء إجازة العيد والشراء من محالها التراثية.

كما تشهد الكويت حفلات غنائية لنجوم الفن في العالم العربي احتفالا بعيد الفطر السعيد.