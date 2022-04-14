الكويت تواجه أزمة ارتفاع الأسعار بتدخل حكومي لخفض الرسوم .. «فيديو»

أعلنت دولة الكويت، صباح اليوم الخميس، خفض الرسوم الحكومية وتكلفة التخزين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالبلاد خاصة في أيام شهر رمضان المبارك، وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية محمد العنزي، أن الوزارة تدرس العديد من الخطط لمواجهة ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام المقبلة، وذلك فى محاولة لعدم المساس بذوي الدخل المتوسط والمحدود، وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الكويت

وأضاف «العنزي»، أن الدولة تعمل على خفض التكاليف المحلية على التجار مثل رسوم الدولة والتخزين، بالإضافة إلى تمديد فترة السداد، للحد من انفجار الأسعار، واصفا تلك الأزمة بأنها مشكلة أزلية، معربا عن أن المخزون الاستراتيجي الفعلي للدولة من بعض السلع الأساسية يكفي لأكثر من عام، موضحا أن الأزمة الأوكرانية التي أثرت على العالم بسبب الحرب لم تؤثر على مخزون السلع وأسعارها.

وفى السياق ذاته، أشار «العنزي»، إلى أن الكويت لديها مرونة عالية في مواجهة الأزمات، حيث أنها لا تعتمد على مصدر واحد لتوفير السلع، كما أن استيراد بدائل السلع متاح بالبلاد ولكن ارتفع سعرها، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز تعمل بشكل كبير، وزاد الإنتاج خلال جائحة كورونا إلى 7 ملايين طن من منتجاتها بمقدار 3 ملايين عن الطاقة الأساسية.

ارتفاع أسعار السلع الغذائيةً فى الكويت

ومن جهة أخرى، منحت مؤسسة الموانئ الكويتية مخازن مبردة للشركات، ويأتي ذلك فى محاولة لتعزيز الأمن الغذائي ولضمان توافر المساحات التخزينية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ورفع نسب المخازن لتكفي الكويت للسنوات المقبلة، كما تسعى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى تجاوز الأزمة، خاصة بعد أن توقعت الهيئة زيادة الإنتاج المحلي الزراعي بنسبة 100% بحلول عام 2035.