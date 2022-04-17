أسماء جلال وليلى عز العرب وعلي قاسم أبرز ضيوف شرف مسلسل سوتس بالعربي

نجاح كبير حققه مسلسل سوتس بالعربي وهو من بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود في النصف الأول من السباق الرمضاني الحالي، لما قدمه العمل من تطور كبير في الأحداث، جعل الجمهور يتفاعل معه، خصوصا مع ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف الذين زادوا الإثارة داخل العمل.

وشهد مسلسل سوتس بالعربي للفنان آسر ياسين، ظهور عدد من ضيوف الشرف في عدد من الحلقات المختلفة كان من بينهم الفنانة أسماء جلال، والتي ظهرت في أحد حلقات المسلسل بشخصية حبيبة زين السابقة، والذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين.

ضيوف شرف مسلسل سوتس بالعربي

كما ظهر الفنان علي قاسم، ضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل سوتس بالعربي، وكان يجسد شخصية محامٍ يتولى أحد القضايا مقابل المحامي زين.

وانضمت الفنانة ليلى عز العرب، والتي ظهرت في أولى حلقات مسلسل سوتس بالعربي، بشخصية مصممة أزياء، يتولى زين الدفاع عنها في أحد القضايا التي تمكن من الفوز بها.

وفاء سالم في سوتس بالعربي

كما شاركت الفنانة وفاء سالم، في إحدى الحلقات بشخصية سيدة يتولى زين الدفاع عنها في أحد القضايا، لكنها تخدعه فيطلب دفع تعويضات للخصم واختيار مكتب آخر للدفاع عنها.

كما ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف بشخصية «هاكر» في المسلسل، وكان زين يتولى الدفاع عن والدها، وطلب منه أن يذهب إليها لأنها اختلست أموالا من شركته.

يشار إلى أنّ مسلسل سوتس بالعربي من بطولة الفنان آسر ياسين، والفنان أحمد داود، والفنانة ريم مصطفى، إلى جانب مشاركة صبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام عبد الحميد، والمسلسل عمل مأخوذ عن مسلسل suits الأمريكي الذي تم تقديمه في 9 أجزاء كاملة منه.