«حياة كريمة»: توزيع 71 ألف كرتونة مواد غذائية بأسيوط

حققت مؤسسة «حياة كريمة» إنجازًا في توصيل الدعم إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال قوافل «وصل الخير» التي أطلقتها المبادرة، قبل رمضان من أجل التخفيف عن كاهل المواطن، في القرى الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية كافة، لتوزيع كراتين رمضان على الأسر المستحقة بهذه القرى، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع 71 ألف كرتونة مواد غذائية بأسيوط

أعلنت «حياة كريمة» استمرار توزيع صناديق المواد الغذائية في محافظة أسيوط، وتوصيل الدعم لأهالينا في كل مكان، موضحة أن قافلة وصل الخير نجحت جهودها بتوزيع 10 آلاف صندوق مواد غذائية بجميع مراكز المحافظة، وهي: «ساحل سليم، الفتح، مركز أسيوط، أبوتيج، الغنايم، منفلوط، أبنوب»، ليصبح إجمالي ما جرى توزيعه في المحافظة 71 ألف صندوق.

توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بالمنيا

كما أوضحت المبادرة في بيان سابق لها نجاح قوافل وصل الخير في توزيع 100 ألف صندوق على جميع القرى والمدن والأحياء في محافظة المنيا، بالإضافة إلى توزيع 40 ألف صندوق على جميع قرى ومدن وأحياء محافظة الشرقية، وأبرزها «الزقازيق، الحسينية، منيا القمح، الإبراهيمية، ديرب نجم، أبوكبير، أبوحماد، ههيا، فاقوس، أولاد صقر، كفر صقر، مشتول السوق، بلبيس ومدينة القنايات والعاشر من رمضان»، وغيرها.

توزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية بقنا

كما كشف المبادرة عن توزيع ما يقرب من 50 ألف صندوق مواد غذائية على جميع قرى ومدن وأحياء محافظة قنا، وأبرزها «أبوتشت، فرشوط، نجع حمادي، دشنا، الوقف، قفط، قنا، قوص، نقادة»، وغيرها.

توزيع قوافل وصل الخير في 24 محافظة

وأشارت إلى نجاح قوافل وصل الخير ضمن حملة «المليون كرتونة» في توزيع كراتين المواد الغذائية، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية كافة، على الفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية في 24 محافظة وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الغربية، الوادي الجديد، ومطروح.