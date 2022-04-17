⁩⁦ ⁩جامعة حلوان تحتفل بتنصيب علي السيد رئيسا لاتحاد الطلاب

شهدت جامعة حلوان حفل تنصيب رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه، وأمناء اللجان، ومساعديهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمناء الجامعة، وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورؤساء الاتحاد السابقين، وعقدت الاحتفالية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

ممدوح مهدي: الاتحادات الطلابية حلقة الوصل بين الطلاب وقيادات الجامعة

وافتتح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الحفل، مقدمًا التهنئة للطلاب بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا أن اتحاد الطلاب نبض وصوت الطلاب وهو حلقة الوصل بينهم وبين قيادات الجامعة، وأن تجربة انتخابات الاتحادات الطلابية تتيح للطلاب خبرات متعددة، وتساهم في تنمية مهاراتهم وإكسابهم الكثير من الخبرات التي تنمي شخصياتهم وتهيئ الاتحادات الطلابية العديد من فرص ممارسة الأنشطة من خلال لجان مختلفة التي تساعد على تنمية شخصية الطلاب وغرس القيم الحميدة داخل نفوسهم.

التعبير عن آراء الطلاب وطموحاتهم ⁦ ⁩⁦

وأكد ثقة إدارة الجامعة الكاملة في قدرة مجلس الاتحاد على تحقيق كل ما يصب فى مصلحة زملائهم وتمثيل جامعتهم في مختلف المجالات، وتنظيم الأنشطة الأكاديمية والطلابية التي تساهم في تنمية المهارات وتبادل الخبرات.

وأكد مشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان في العديد من الأنشطة والفعاليات داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى المشاركة في دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اتحاد الطلاب هو الذي يعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم ويعمل على رعاية مصالحهم على كافة الأصعدة والأنشطة الطلابية، كما يسهم في إعداد كوادر طلابية، مشددًا على دور قيادات الجامعة وإدارة رعاية الشباب لهم في تقديم الدعم على كل الأصعدة، فهذه الانتخابات أفرزت نخبة من خيرة شباب الجامعة.

وبدأت مراسم الحفل، بتنصيب الطالب علي السيد بالفرقة السادسة بكلية الطب، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة يارا هاني الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية.

وأبدى الطالب علي السيد، سعادته بتدشين جيل جديد من اتحاد الطلاب، مشيدًا بدعم قيادة الجامعة للاتحاد في كافة الأنشطة، مقدمًا الشكر لزملائه على ثقتهم ودعمهم، مؤكدًا أنه يظل دائمًا على العهد الذي جاء من أجله ألا وهو العمل الخدمي.

وأشار إلى أن قوام الجامعة هو طلابها، وخدمتهم هي الهدف الأسمى الذي نسعى له جميعا وتتوالى الأجيال وتختلف الأسماء وتنطوي الصفحات ويبقى العمل التطوعي هو الأسمى والأعلى والأجمل ليربط بين أجيال لا تعرف للتخاذل عن المسؤولية سبيلًا.

وخلال الحفل تم تكريم عدد كبير من الطلاب المتميزين من كليات جامعة حلوان.

وفي نهاية فعاليات حفل التنصيب، قدم مجلس اتحاد طلاب جامعة حلوان، الدروع للدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والنواب ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومدير إدارة الاتحادات الطلابية، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية.