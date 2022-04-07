جامعة حلوان تهنئ أعضائها الفائزين بجوائر الدولة 2022

قدّم الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الذين فازوا بجوائز الدولة هذا العام وهم: الدكتور محمد عبدالمنعم محمد دخيل، الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان لفوزه بجائزة الدولة للتفوق في العلوم والعلوم التكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة حنان بسيوني أحمد عوض الله، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان، لحصولها على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية.

البحث العلمي

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره وسعادته بفوز أبناء الجامعة بجوائز الدولة، تقديرا لما قدموه في مجال البحث العلمي، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق، مؤكدا أنّهم نموذج مشرف لتميزهم العلمي، وأشار أنّ هذه الجوائز تأتي تتويجا لجهود جميع أبناء جامعة حلوان لما يتميزون به من إبداعات ملحوظة في مجالاتهم وتخصصاتهم.

تشجيع الباحثين على التميز

وأوضحت الدكتورة مني فؤاد عطية، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّ تكريم علماء جامعة حلوان البارزين يسهم في تشجيع الباحثين على التميز، إضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر وإثراء البحث العلمي، إذ إنّ البحث العلمي أصبح الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره، وأصبحت كل الدول تكرس اهتمامها لخدمة العلم وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مجتمع معرفي قائم على البحث والتطوير.