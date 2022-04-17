مستندات مطلوبة لرفع الإقرار الضريبي إلكترونيا.. آخر موعد 30 أبريل

تنتهي مهلة تقديم الإقرار الضريبي بالنسبة للشخصيات الاعتبارية والشركات والمؤسسات بعد أقل من 13 يومًا، إذ تنتهي المهلة في 30 أبريل الجاري بعد أن انتهت المهلة بالنسبة للشخصيات الطبيعية والأفراد في 31 مارس الماضي، ويبحث الممولون والمواطنون عن المستندات اللازمة لتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية، طرق رفع الإقرار الضريبي إلكترونيا والمستندات المطلوبة لتسليم الإقرار قبل انتهاء المهلة القانونية دون غرامات أو عقوبات، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبة الموحد، ووفقًا للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت تتيح مصلحة الضرائب المصرية تسليم الممولين والمواطنين للإقرار الضريبي بالطرق التقليدية، أو إلكترونيًا بالنسبة للشخصيات الاعتبارية والمؤسسات والشركات أو الشخصيات الطبيعية.

وبحسب الموقع الرسمي لـ «مصلحة الضرائب» يتم رفع الإقرار الضريبي إلكترونيا بخمس خطوات، من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة ،ولكن بعد استيفاء عدد من المستندات الرسمية اللازمة لتفعيل الحساب الرسمي ورفع الإقرار إلكترونيًا.

المستندات المطلوبة لتفعيل الحساب والإقرار الضريبي الإلكتروني

تشمل المستندات المطلوبة لتفعيل الحساب والإقرار الضريبي الإلكتروني، ما يلي:

أولًا: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية حتى تاريخ تقديم الإقرار إلكترونيًا.

ثانيًا: توكيل رسمي بالصفة أو تفويض رسمي مصحوب بصحة التوقيع بالنسبة للمحاسب القانوني.

ثالثًا: إدراج صورة من البطاقة الضريبية للنشاط وتكون سارية حتى تاريخ تقديمها.

رابعًا: على الممول ضرورة الحصول على رمز الأمان الخاص بالممول بعد تفعيل الحساب الضريبي مباشرة.

خامسًا: على الممول ضرورة التوقيع على نموذج الخدمات الإلكترونية بعد الحصول على رمز الأمان، مع إمكانية منح منح المحاسب القانوني للممول أو النشاط الحق في إنشاء الحساب للإقرار الضريبي بعد تسجيل البيانات الخاصة به، ويحصل على رمز الأمان الخاص بالممول.