أوكرانيا تطلب من «مجموعة السبع» 50 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية

طلبت أوكرانيا من دول «مجموعة السبع» دعمًا ماليًا بقيمة 50 مليار دولار، وتدرس أيضًا إصدار سندات قسيمة بنسبة 0% لمساعدتها على تغطية عجز الميزانية المرتبط بالحرب على مدى الأشهر الستة المقبلة، حسبما قال المستشار الاقتصادي للرئيس «أوليه أوستنكو» يوم الأحد، وفقاً لـ«رويترز».

إصدار سندات بعائد 0%

وتبحث أوكرانيا أيضًا، إصدار سندات بعائد 0% للمساعدة على تغطية عجز في الميزانية مرتبط بالحرب على مدى الأشهر الستة المقبلة، طبقًا للمستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، أوليه أوستينكو، في تصريح اليوم للتليفزيون الأوكراني، وفقًا لـ«رويترز».

البنك الدولي يمنح أوكرانيا تمويل 200 مليون دولار

وأعلن البنك الدولي الشهر الماضي عن منح تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا، لتعزيز الخدمات الاجتماعية للأشخاص المستضعفين، علاوة على 723 مليون دولار تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي.

ويعد هذا التمويل جزءًا من حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار، أعلن عنها البنك الدولي في وقت سابق، خلال الأشهر المقبلة، وتركزت المساعدات الغربية لـ«كييف» في الأسابيع الماضية على الدعم العسكري.

«بايدن» يقدم 800 مليون دولار مساعادات لأوكرانيا

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي عن تقديم 800 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، ما يرفع إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء غزو القوات الروسية في فبراير إلى أكثر من 2.5 مليار دولار.

حزمة أوروبية بقيمة 540 مليون دولار

ووافق «وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي» الأسبوع الماضي أيضًا على حزمة بقيمة 500 مليون يورو (540 مليون دولار)، لتمويل وتسليم معدات حربية لأوكرانيا، في قرار لا يزال بحاجة إلى المصادقة عليه من قبل مجموعة صغيرة من البلدان، وتأتي هذه الحزمة إضافة على مبلغ مليار يورو الذي كان قد أقره الاتحاد سابقًا لشراء أسلحة ومعدات للقوات الأوكرانية.

خسائر أوكرانيا من الحرب تريليون دولار

وبلغت خسائر أوكرانيا في الحرب حتى الآن نحو تريليون دولار، بحسب أغنى مليارديرات أوكرانيا، رينات أحمدوف، وفقًا لـ«رويترز».