موسكو تمهل قوات أوكرانيا في «ماريوبول» حتى 5 صباحا لتسليم أسلحتها

أمهلت روسيا، القوات الأوكرانية في مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية، حتى الثالثة بتوقيت جرينتش «05:00 صباحا بتوقيت القاهرة»، لتسليم أسلحتها، من أجل الحفاظ على حياتهم

وقالت وزارة «الدفاع الروسية»، إن «موسكو» تضمن الخروج الآمن للمسلحين من «ماريوبول» إذا تم إلقاء السلاح قبل الـ3 جرينتش، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت «الدفاع الروسية»، أعلنت في وقت سابق، أنها طهرت منطقة «ماريوبول» الحضرية بالكامل من قوات كييف، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى عدد قليل من المقاتلين في «مصنع آزوفستال» للصلب.

ونشرت الوزارة الروسية، أمس السبت، تسجيلا مصورا، أظهر لقاء بين رئيس الأركان البحرية الأميرال نيكولاي إييفمينوف وناجين من حادثة غرق الطراد الروسي «موسكوفا» في «سيباستوبول» بـ«شبه جزيرة القرم»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«كييف»: «الدفاع الروسية» نشرت تقريرًا مزيفًا حول تطهير «ماريوبول» من مقاتلي «آزوف»

قال مركز مكافحة المعلومات المضللة في مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على «تيليجرام»، إن وزارة الدفاع الروسية تنشر تقريرًا مزيفًا، حول أن جيشها طهر «ماريوبول» من مقاتلي «آزوف».

سياسيا، طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من حكومته العمل من أجل إسكان جميع الأوكرانيين الذين فقدوا منازلهم نتيجة الحرب الروسية مع بلاده، ولجميع أولئك الذين يدافعون عن أوكرانيا في خط المواجهة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

«زيلينسكي»: الأوكرانيون متحمسون للقتال من أجل مستقبل حر

كان زيلينسكي، أكد في فيديو، إن مواطني بلاده متحمسون للقتال من أجل مستقبل حر وديمقراطي وذي سيادة لـ بلادهم.

وأشارت وكالة «أبلومبيرج» الأمريكية، إلى أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يجري زيارة إلى العاصمة الأوكرانية «كييف» وألتقي مفاوضين أوكرانيين، موضحة أن الزيارة تهدف لإحياء المفاوضات.