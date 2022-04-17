انفجارات في «كييف».. وموسكو تواصل نقل وحداتها إلى أوكرانيا

سُمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وأكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة، أولكسندر بافليوك، أنّ 1875 منشأة في منطقة كييف تعرضت لـ أضرار جسيمة جراء القصف الروسي، بينها 546 جرى تدميرها بالكامل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية، ونقلته قناة العربية الإخبارية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنّ روسيا تواصل نقل وحدات من الجيش إلى أراضي أوكرانيا، من مناطق «كورسك، بريانسك، وفورونيج»، مشيرة إلى أنّ الوحدات الروسية الموجودة في الأراضي الأوكرانية تعاني من مشكلات كبيرة في الإمداد.

واشنطن: موسكو قد تبدأ هجومًا جديدًا بنهاية الأسبوع

من جانبها، نقلت قناة «إن بي سي» الأمريكية، عن اثنين من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنّ موسكو قد تبدأ هجومًا جديدًا على أوكرانيا في نهاية هذا الأسبوع، كما أوضح المسؤولان الأمريكيان، أنّ واشنطن تعمل على إقناع الحلفاء بإرسال المزيد من الذخيرة إلى أوكرانيا.

كييف: الوحدات الروسية بأوكرانيا تعاني مشكلات كبيرة في الإمداد

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنّ روسيا تواصل نقل وحدات من الجيش إلى أراضي أوكرانيا، من مناطق «كورسك، بريانسك، وفورونيج»، لافتة إلى أنّ الوحدات الروسية الموجودة في الأراضي الأوكرانية تعاني من مشكلات كبيرة في الإمداد.

بدورها، ذكرت وثائق من أرشيف جهاز الأمن الأوكراني، عُثر عليها مخفية في مستشفى «خيرسون الإقليمي للأطفال»، أنّ الجهاز جنّد قبل فراره من المدينة، أفراد من الدفاع المحلي لتنفيذ عمليات تخريبية في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنّ موسكو تعد أكاذيب جديدة للتستر على الفظائع التي ارتكبها جيشها في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

متحدث باسم أبراموفيتش ينفي وجود مالك نادي تشيلسي الإنجليزي في «كييف»

ونفى متحدث باسم رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، وجود مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، في العاصمة الأوكرانية «كييف» وأكد أنّه لم يزرها مؤخرا.

وجاء حديث المتحدث باسم رجل الأعمال الروسي، تعليقا على أنباء نشرتها وسائل إعلام، بشأن زيارة مزعومة لـ«أبراموفيتش» إلى أوكرانيا، لتنشيط سير المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني.