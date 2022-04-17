غرفة السياحة: بدء رحلات عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان اليوم

قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن رحلات الـ 10 الأواخر من رمضان بدأت اليوم، إذ بدأ برنامج الرحلة بالإقامة 4 أيام في المدينة المنورة على أن يتوجه المعتمرون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بداية من يوم 20 رمضان، لافتا إلى أن أعداد ليست بالقليلة من المواطنين المصريين فضلت السفر لأداء العمرة خلال النصف الثاني من شهر الصوم، وذلك لحضور ختم القرآن بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

أسعار برامج عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان

وأضاف «عزت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار برامج عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان تبدأ من 50 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية، فيما تبدأ أسعار برامج الـ 5 نجوم من 75 ألفًا وحتى 150 ألف جنيه، موضحًا أن 1% من البرامج التي يتم تنظيمها خلال الـ 10 الأواخر من رمضان هي برامج 5 نجوم سوبر، تنظم بمواصفات خاصة من حيث الإقامة بفنادق مطلة على الحرم وبغرفة مزدوجة، إضافة إلى بوفية مفتوح لتناول وجبتي الإفطار والسحور.

وأوضح أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هذا البرنامج تتراوح مدته من أسبوع إلى 10 أيام على الأكثر، بحيث يسافر المعتمر بداية من يوم 20 رمضان على أن يعود بعد ختم القرآن أو يوم الوقفة ليقضى عيد الفطر بمصر.

كافة برامج عمرة رمضان تم حجزها بالكامل

وأشار إلى أن كافة برامج عمرة رمضان، قد تم تسويقها بالكامل، وكان هناك مواطنون لم تستطع شركات السياحة تسفيرهم لأداء العمرة خلال شهر الصوم؛ نظرا لقلة عدد التأشيرات المتاحة، مؤكدًا أن عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة خلال شهر رمضان بالطريقة المشروعة عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة بلغ 20 ألف معتمر مصري، لافتا إلى أن هناك بعض السماسرة قاموا بتنظيم رحلات عمرة لمواطنين مصريين بطرق غير مشروعة خارج البوابة المصرية للعمرة، عن طريق حصول المواطنين على تأشيرات عمرة مباشرة من السعودية وتسفيرهم للمملكة عبر دول أخرى بما يعرف بالعمرة الترانزيت.