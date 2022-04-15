السياحة تسير لجان إلى السعودية للتفتيش على معتمري «العمرة الترانزيت»

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن لجان من العاملين بالوزارة ستتوجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للتفتيش على المعتمرين الذين خرجوا من مصر لأداء العمرة عن طريق دولة أخرى بما يعرف بـ «العمرة الترانزيت»، وذلك بالمخالفة لقانون البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة التي أنشئت بقرار من الدولة كى تتم من خلالها رحلات العمرة كافة، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم من التعرض للنصب، إضافة إلى حماية حقوق الدولة المصرية وشركات السياحة المنظمة للرحلات.

بعض شركات السياحة والسماسرة نظموا رحلات عمرة مخالفة للقانون

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن بعض شركات السياحة والسماسرة والوسطاء استغلوا قيام المملكة العربية السعودية بمنح تأشيرات العمرة إلكترونيا للراغبين في أداء المناسك وقاموا بالتحايل على القانون المصري عن طريق تسفيرالمواطنين الراغبين للعمرة بطريقة تخالف القانون، عن طريق تسفيرهم إلى دولة أخرى كترانزيت ثم التوجه للسعودية لأداء العمرة، وذلك تحايلًا على القانون وإهدارًا للمال العام المصري وحقوق المواطنين، لافتًا إلى أن قانون البوابة المصرية للعمرة يمنع تنظيم أي رحلات عمرة للمواطنين المصريين خارجها.

وأشار المصدر إلى أن لجان وزارة السياحة التي ستنطلق إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون على متنها نحو 20 من مفتشي قطاع الشركات السياحية بالوزارة وستكون مهمتهم الأساسية المرور على الفنادق التي يتواجد بها معتمرين مصريين وستقوم اللجان بالتحدث مع المعتمرين الذين خرجوا من مصر لأداء العمرة عبر دولة وسيطة، وذلك للتعرف على أسماء من قام بتنظيم تلك الرحلات، لافتا إلى أنه حال تم التأكد من أن أحد شركات السياحة المصرية هي من قامت بتنظيم تلك الرحلات سيتم تحويلها للتحقيق داخل الوزارة، فضلًا عن تحرير محضر آخر لها بنيابة الأموال العامة بتهمة التسبب في إهدار المال العام.

لجان تفتيشية على شركات السياحة بالإسكندرية

وأوضح المصدر أنه بالتوازي مع سفر لجان الوزارة للسعودية، سيتم تسيير لجان غًدا من وزارة السياحة والأثار إلى الإسكندرية للتفتيش على شركات السياحة هناك، والتأكد من عدم قيامها بمخالفة القانون عن طريق تسفير المعتمرين للسعودية عن طريق دولة أخرى، لافتا إلى أن عقوبة تنظيم رحلات عمرة خارج البوابة تصل لحد إلغاء ترخيص شركة السياحة التي نظمت تلك الرحلات.

يشار إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت ضبط أكثر من 2000 مواطن مصري بالمطارات المصرية المختلفة أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة عبر السفر لدولة ترانزيت قبل دخول السعودية.