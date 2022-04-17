انهيار الأهالي في وداع الطفلة سجدة بعد استخراج جثتها من رشاح بالقليوبية

ودع أهالي قرية الحصافة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، الطفلة سجدة حسام ذات الـ 3 سنوات، التي لقيت مصرعها غرقا في رشاح القرية، وظهرت جثتها اليوم في الرشاح بعد 96 ساعة من اختفائها، إذ ظل الأهالي والغواصون وأجهزة الأمن يبحثون عنها على مدار 4 أيام كاملة.

«الوطن» رصدت مشاهد الحزن خلال انتشال جثة الطفلة سجدة حسام، خلال وداع المئات من أهالي القرية لها في مشهد مهيب خرج من المسجد الكبير بالقرية إلى مقابر العائلة، حيث وودعوها بالدعاء وعبارات «لا إله إلا الله»، واقتصرت الأسرة العزاء على تشييع الجنازة.

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تشييع جثمان الطفلة سجدة

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العثور على الجثمان

وكان قد عثر أهالي قرية الحصافة التابعة لشبين القناطر على جثمان الطفلة سجدة حسام بعد 96 ساعة من غرقها في رشاح القرية أمام منزل جدها يوم الخميس الماضي، إذ نجح الأهالي وقوات الإنقاذ من انتشال الجثة عقب عمل شبكة كبيرة في الرشاح لاحتجاز الجثة حتى لا تسبح مع التيار بعد مكوث الجثة 4 أيام تحت الماء، عقب غرقها أثناء اللهو مع نجل خالها والجري وراء بالونة سقطت منها في الماء.

وكان قد نجح أهالي القرية بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري، في استخراج جثة الطفلة سجدة حسام، عن طريق عمل سدود وسط مياه الرشاح، بالإضافة إلى عمل مجموعات من الشباب، وربطهم بالحبال، للنزول والغوص أسفل مياه الرشاح وطالب الأهالي بعمل حواجز على الرشاح لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حيث أن الحادث يعد الرابع خلال 4 سنوات متتالية تزامنت فيها حوادث الغرق مع شهر رمضان.

كانت تجري وراء «بلونة»

وقال عم الطفلة، إن ابنة شقيقه سقطت في مياه الرشاح يوم الخميس، الماضي، حيث كانت تلهو مع ابن خالها أمام الرشاح وسقط من يدها كيس حلوى و«بلونة» داخل الرشاح، وأثناء محاولتها العثور على الكيس و«البلونة» سقطت داخل الرشاح.

سجدة وحيدة والديها

وأضاف خال الطفلة، أن «سجدة» وحيدة والديها وليس لديها أي أشقاء آخرين، وأن رشاح القرية شهد وقائع كثيرة مماثلة، موضحًا أن الرشاح يمثل خطورة كبيرة على الأهالي والأطفال، مطالبًا المسئولين بعمل سور خشبي بطول الرشاح وعمل حاجز خرساني لمنع تكرار الحوادث.

وكان اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد سيد القاضي، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بمصرع طفلة غرقا برشاح بقرية الحصافة بدائرة المركز.

كما جرى إخطارا اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أنها طفلة تدعى سجدة حسام، تبلغ من العمر 3 سنوات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.