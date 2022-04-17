رئيس التحرير

محمود مسلم

استخراج جثة الطفلة «سجدة» بعد 3 أيام من غرقها في رشاح بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
02:49 م | الأحد 17 أبريل 2022
الأهالي ينتظرون جثمان الطفلة سجدة

الأهالي ينتظرون جثمان الطفلة سجدة

نجح أهالي قرية الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري في استخراج جثة الطفلة سجدة حسام، البالغة من العمر 3 سنوات، بعد مكوثها 3 أيام تحت الماء عقب غرقها برشاح القرية خلال اللهو مع نجل خالها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا بمصرع طفلة غرقًا برشاح بقرية الحصافة بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أنها طفلة تدعى سجدة حسام، تبلغ من العمر 3 سنوات، وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ المزيد:

كانت بتجري ورا بلونة.. جهود مكثفة للعثور على جثمان الطفلة سجدة في القليوبية

غرق طفلة وإصابة اثنين آخرين في حادثين متفرقين ببني سويف

غرق طالب في نهر النيل ووفاة طفلة بـ«حوض مياه» في سوهاج

غرق طفلة وإصابة والديها خلال محاولة إنقاذها في الساحل الشمالي

غرق طفلة سقطت في مجرى مائي بسوهاج

غرق طفلة وإصابة شقيقتها في حمام سباحة بقرية سياحية بالساحل الشمالي
بقلم حسن صالح