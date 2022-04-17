استخراج جثة الطفلة «سجدة» بعد 3 أيام من غرقها في رشاح بالقليوبية

نجح أهالي قرية الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري في استخراج جثة الطفلة سجدة حسام، البالغة من العمر 3 سنوات، بعد مكوثها 3 أيام تحت الماء عقب غرقها برشاح القرية خلال اللهو مع نجل خالها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا بمصرع طفلة غرقًا برشاح بقرية الحصافة بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أنها طفلة تدعى سجدة حسام، تبلغ من العمر 3 سنوات، وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.