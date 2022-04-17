مصطفى شعبان يتعاقد على فيلم سينمائي جديد.. اعرف موعد العرض

تعاقد الفنان مصطفى شعبان مع المنتج كامل أبو علي، والمخرج مجدي الهواري على فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد نجاح مسلسل «دايما عامر»، الذي يُعرض حاليا خلال شهر رمضان الكريم.

وياتي هذا التعاون بين كل من الفنان مصطفي شعبان والمخرج مجدي الهواري بعدما حققا نجاحات سويا على مدار أعمال سابقة عديدة، منها على سبيل المثال فيلم «الوتر» مرورا بمسلسل «الزوجة الرابعة»، «مزاج الخير» ثم «دايما عامر».

موعد عرض فيلم «اللي سرق حاجة يرجعها»

اختار فريق العمل اسم الفيلم تحت عنوان «اللي سرق حاجة يرجعها»، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى المُبارك المقبل، وستشارك بطولة الفيلم الجديد أحد النجمات التي ستكون مفاجاة كبيرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي بين مصر والمغرب و إسباني.

نجاح مصطفى شعبان في مسلسل «دايما عامر»

ويعرض للفنان مصطفى شعبان يوميا مسلسل «دايما عامر» بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، سام عادل، لمي كتكت، شروق الشريف، ومن تأليف أيمن سليم، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور أحداث المسلسل حول انتحال الفنان مصطفي شعبان الذي يجسد عامر ضمن أحداث المسلسل شخصية دكتور تربوي للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة، وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شيء ما عن الجميع.