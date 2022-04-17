تحرك مصطفى شعبان لحل أزمة تسريب الامتحان.. مسلسل دايما عامر الحلقة 15

شهدت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 15، تحركات عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية والتي تنقسم لـ ناشونال وإنترناشونال، لمعرفة المتسبب في اختراق جهاز لاب توب مستر فايز، مدرس مادة الرياضيات، وتسريب امتحان المادة على السوشيال ميديا.

مسلسل دايما عامر الحلقة 15

وتفاجأت مديرة المدرسة ميس زهرة، وتؤدي دورها الفنانة لبلبة، خلال تواجدها بالغردقة للمشاركة في إحدى المسابقات المدرسية، بتسريب الامتحان، واضطرت للعودة إلى القاهرة بصحبة المدرسين المشرفين والطلاب المشاركين، وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 15، عنّفت بدورها مستر فايز ويجسد شخصيته محمد ثروت، والذي نفى مسؤوليته عمّا حدث.

وقرر عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي ويقوم بدوره مصطفى شعبان، البحث عن المتسبب في تسريب الامتحان، واستعان بشخص يدعى هاني سايبر، لمعرفة مخترق جهاز لاب توب مستر فايز.

طالب يخترق لاب توب مدرس مادة الرياضيات

كانت الحلقات السابقة شهدت قيام أحد طلاب المدرسة، باختراق كمبيوتر مستر فايز، وخلال اطلاعه على الملفات به، وجد ملف يحمل اسم سري للغاية، وكان يحوي امتحان مادة الرياضيات وقام بتسريبه.

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 15، قال مستر لطفي، وكيل المدرسة، ويقوم بدوره صلاح عبدالله، إن مستر فايز سيتم إيقافه عن العمل والتحقيق معه بسبب تسريب الامتحان، وعمل على جمع أموالٍ له لمساعدته، لكن لم يعطها له بالأساس.